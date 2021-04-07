Глава канцелярии премьера Польши назвал приоритетом Кабмина помощь преследуемым полякам в Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 160

Помощь соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в Беларуси, является приоритетом для польского правительства, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик 7 апреля в эфире Польского радио.

Как сообщает портал onet.pl, во время беседы у Дворчика поинтересовались, не мала ли помощь польского правительства соотечественникам в Беларуси «с учетом усилившихся репрессий со стороны белорусской диктатуры».

«Мы стараемся максимально помочь нашим соотечественникам в этой сложной ситуации, — ответил глава канцелярии премьер-министра. — Шокирует, что диктатор из-за восточной границы мстит своим гражданам, преследует своих граждан только за то, что они другой национальности, в данном случае речь идет о польской национальности».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Польша антипольская истерия Персона: Михал Дворчик

Другие материалы на эту тему:

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

Белорусские дипмиссии «оптимизируют», а полякам припомнят давние обиды

Кругом враги. Белорусские власти вешают собак на поляков и «бэчебэшников»

Кругом враги. Белорусские власти вешают собак на поляков и «бэчебэшников»

Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей

Зачем Минск раздувает дипломатический конфликт с Польшей

Польша высылает двух белорусских дипломатов

Польша высылает двух белорусских дипломатов