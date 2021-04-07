Глава канцелярии премьера Польши назвал приоритетом Кабмина помощь преследуемым полякам в Беларуси

Помощь соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в Беларуси, является приоритетом для польского правительства, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик 7 апреля в эфире Польского радио.

Как сообщает портал onet.pl , во время беседы у Дворчика поинтересовались, не мала ли помощь польского правительства соотечественникам в Беларуси «с учетом усилившихся репрессий со стороны белорусской диктатуры».

«Мы стараемся максимально помочь нашим соотечественникам в этой сложной ситуации, — ответил глава канцелярии премьер-министра. — Шокирует, что диктатор из-за восточной границы мстит своим гражданам, преследует своих граждан только за то, что они другой национальности, в данном случае речь идет о польской национальности».

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