Евро и доллар резко растут утром в среду

Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже серьезно дорожают европейская и американская валюты.

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Так, евро добавляет сразу 0,0321 пункта и торгуется на уровне 3,1674 белорусского рубля.

Доллар по данным на 10:41 торгуется на отметке 2,6676 белорусского рубля (+0,013 пункта).

В свою очередь российский рубль теряет 0,0345 пункта — 3,4401 белорусского рубля за 100 российских.

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