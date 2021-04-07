«Беларусь, гордившаяся отсутствием конфликтов, в момент стала островом абсолютного экстремизма»

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Количество экстремистских дел в Беларуси — это «искусственно созданная властями ситуация». Такое мнение высказал политолог Валерий Карбалевич.

Несмотря на и так крайне жесткий характер законодательства о противодействии экстремизму, которое власти активно используют в последнее время, в Беларуси вскоре планируется новое ужесточение антиэкстремистских законов.

В этой связи эксперт отметил в комментарии DW, что под экстремизм белорусские власти подводят фактически любую оппозиционную деятельность и все, что касается критики властей; а в последнее время они стали говорить и о терроризме, объявив оппозиционеров террористами.

«Страна, которая гордилась стабильностью и отсутствием конфликтов, вдруг оказалась островом абсолютного экстремизма. Количество экстремистских дел — это искусственно созданная властями ситуация», — считает политолог.

Он не сомневается, что с помощью ужесточения законодательства об экстремизме власти пытаются бороться со своими политическими оппонентами и предотвратить возобновление протестов, увеличивая риски участия в них. Новые поправки в законы, по мнению политолога, — это лишь подведение законодательства под уже существующую практику.

«Раньше репрессии шли мимо закона, а теперь любого оппонента можно будет обвинить в экстремизме на основании законодательства», — резюмировал Карбалевич.

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Тэги: экстримизм власть-оппозиция Персона: Валерий Карбалевич

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