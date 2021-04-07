ЗВР Беларуси за квартал сократились более чем на полмиллиарда долларов

За первый квартал 2021 года золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 528,5 млн долларов США, или на 7,1%, и на 1 апреля, по предварительным данным, составили 6 млрд 940 млн долларов против 7 млрд 468,5 млн долларов на начало года, свидетельствуют данные Национального банка.

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При этом за март 2021 года золотовалютные резервы снизились на 174,5 млн долларов (на 2,5%) после сокращения в феврале на 88,9 млн долларов (на 1,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — говорится в сообщении Нацбанка.

По данным регулятора, поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи гособлигаций на внутреннем рынке, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на биржевых торгах.

Нацбанк напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

В январе первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на расширенном заседании правления отметил, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу в размере 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — заверил первый замглавы Нацбанка.

За 2020 год золотовалютные резервы существенно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го они составляли 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов, в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

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