Неустойчивая воздушная масса принесла мокрый снег и дождь
Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега.
Ветер западный, северо-западный умеренный.
- Брест +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%);
- Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%);
- Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%).
Из-за неблагоприятного погодного явления