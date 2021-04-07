Неустойчивая воздушная масса принесла мокрый снег и дождь

Сегодня погоду будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса (на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Брест +6..+8°C (вероятность осадков 60-70%);

Витебск +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);

Гомель +4..+6°C (вероятность осадков 80-90%);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 60-70%);

Могилев +4..+6°C (вероятность осадков 70-80%);

Минск +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности .