ЕАЭС: биржи договорились активнее формировать общие товарные рынки

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Биржи стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют активнее сотрудничать в формировании общих рынков энергоносителей, сельхозпродукции и других стратегически важных товаров сырьевой и несырьевой групп.

Фото с сайта ru.linkedin.com

Такая договоренность достигнута 5 апреля в ходе онлайн-заседания Комитета по товарным рынкам, действующего при Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.

В мероприятии приняли участие руководители БУТБ, Московской биржи, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, товарной биржи «Евразийская торговая система» (Казахстан), товарной биржи «Каспий» (Казахстан), Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи и Кыргызской фондовой биржи.

Участники заседания поделились основными результатами работы биржевых площадок в первом квартале 2021 года и обсудили перспективы взаимодействия с Евразийской экономической комиссией в части реализации стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

В частности, поддержана инициатива БУТБ о создании международной рабочей группы по гармонизации законодательства стран ЕАЭС в сфере биржевой торговли. Предполагается, что это позволит детально изучить национальное законодательство стран-участниц и локальные правовые акты, действующие на каждой из товарных бирж, чтобы выработать единые подходы и принципы функционирования общих товарных рынков в рамках ЕАЭС.

МАБ СНГ — международная некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Объединяет товарные и валютно-фондовые биржи из 10 стран. БУТБ является полноправным членом МАБ СНГ и инициатором создания комитета по товарным рынкам при этой организации.
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Тэги: Евразийский союз

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