Глава ОГП Николай Козлов не вышел на свободу после 15-суточного ареста

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Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов не вышел на свободу после 15-суточного ареста.

Пришедшему встречать Козлова бывшему лидеру партии Анатолию Лебедько сотрудник столичного Центра изоляции правонарушителей сообщил через переговорное устройство, что сегодня тот не будет освобожден, передает БелаПАН.

Председатель ОГП, член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Николай Козлов был арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП) согласно решению суда Центрального района Минска (судья Дмитрий Карсюк) от 25 марта.

Лебедько не исключил, что Козлов начал отбывать очередной 15-суточный арест по одному из более ранних протоколов.

30 декабря, 5 и 11 января в Следственном комитете Козлов на допросах в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС трижды отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в РОВД. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).
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Тэги: ЦИП на Окрестина ОГП Координационный совет Персона: Николай Козлов Анатолий Козлов

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