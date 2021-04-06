Фотофакт. Девушки с бело-красными зонтами прогулялись по Минску 06.04.2021 / 20:30 / Общество Просмотров: 144 A- A+ Группу девушек с бело-красными зонтами сегодня снова можно было увидеть на минских улицах. Традиция подобных прогулок появилась еще в прошлом году на волне протестных акций. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Акции протеста в Беларуси Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: прогулка зонт Город: Минск Другие материалы на эту тему: Парад зонтов в Могилеве прошел под проливным дождем Саркози будут охранять при помощи «шербурских бронезонтиков» Как правильно выбрать зонт