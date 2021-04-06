Фотофакт. Девушки с бело-красными зонтами прогулялись по Минску

/ Общество
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Группу девушек с бело-красными зонтами сегодня снова можно было увидеть на минских улицах.

Традиция подобных прогулок появилась еще в прошлом году на волне протестных акций.

 

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: прогулка зонт Город: Минск

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