Проект указа о постройке частных домов досрочно снят с общественного обсуждения
Проект
Планировалось, что белорусские физические и юридические лица смогут обсуждать проект нового указа до 11 апреля.
Однако, как
Напомним, проект нового указа требовал, чтобы индивидуальный жилой дом был введен в эксплуатацию в течение пяти лет. Тогда как по действующему законодательству этот срок составляет восемь лет.
Если дом не построен в срок, а решение о его отчуждении не принято в отведенное время, то разработчики нового указа предлагали увеличить гражданину ставку земельного налога в сто раз.
Об этих и других деталях нового указа Naviny.by
Планировалось, что новый документ сменит указ № 87 от 7 февраля 2006 года «О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач».
Проект указа активно обсуждался гражданами на Правовом форуме, начиная с того момента, как 1 апреля был вынесен на общественное обсуждение.
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О том, как продвигается работа, Минстройархитектуры сообщит позже.