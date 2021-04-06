Художника Алеся Пушкина признали политзаключенным

Белорусские правозащитные организации признали художника Алеся Пушкина политическим заключенным, следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org .

Фото svaboda.org

Всего в стране насчитывается 323 политзаключенных.

26 марта прокуратура Гродно возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) в отношении Пушкина, а также руководителя частного учреждения «Центр городской жизни» журналиста Павла Можейко и «иных лиц» за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».

В заявлении правозащитников говорится, что написанный Пушкиным портрет антисоветчика Евгения Жихаря «никоим образом не является оправданием идеологии и практики нацизма, одобрением совершенных нацистами преступлений против мира и безопасности человечества, в том числе военных преступлений, одобрением или оправданием деятельности организаций и лиц, которые были признаны преступными приговорами Международного военного трибунала или приговорами других судов, основанных на приговоре Международного военного трибунала».

«Антисоветское сопротивление, осуществляемое на территории Беларуси в послевоенный период против тоталитарного и крайне репрессивного сталинского коммунистического режима, также является частью истории нашей страны, — подчеркнули правозащитники. — Характеризуя личность, которую он нарисовал, Алесь Пушкин не разжигал этим вражду по национальным, расовым, религиозным или иным признакам, не осуществлял пропаганду войны, не предпринимал призывов к каким-либо насильственным действиям. Соответственно в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 130 УК».

Возбуждение уголовного дела в таком контексте, убеждены подписанты, носит «крайне политизированный характер, который основан на идеологическом фундаменте советской историографии, как единственном верном догматическом подходе к истории».

«Мы убеждены, что наказание за выражение мнения об исторических фактах несовместимо с закрепленными в Международном пакте о гражданских и политических правах обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и право на их свободное выражение. Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное выражение мнений не должны выходить за рамки требований, предусмотренных п. 3 ст. 19 и ст. 20 пакта», — говорится в документе.

Уголовное преследование Пушкина, по мнению правозащитников, имеет «явный политически мотивированный характер», в связи с чем они требуют от властей немедленно его освободить и закрыть дело. Также они требуют прекратить использование ст. 130 УК «в целях наказания за выражение мнений об исторических фактах».

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, организации «Правовая инициатива» и «Хьюман Константа».