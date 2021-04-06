Обыск у правозащитницы Гацуры-Яворской проходил в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках

Обыск в офисе и дома у правозащитницы и директора просветительско-социального общественного объединения «Звено» Татьяны Гацуры-Яворской проходил в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках.

В постановлении на обыск была указана ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), сообщил БелаПАН муж правозащитницы Владимир Яворский.

Сейчас Гацура-Яворская, а также активистки «Звена» Наталья Тренина и Юлия Семенченко находятся в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

Получить официальный комментарий в Следственном комитете пока не удалось.

Гацура-Яворская и Тренина организовали выставку «Машина дышит, а я — нет», посвященную белорусским врачам, борющимся с коронавирусом и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники.

Выставка открылась 30 марта в event-пространстве «Месца» в доме на улице Революционной в Минске и должна была завершиться 17 апреля, однако 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.

В ночь на 6 апреля представители организаторов проекта сообщили в соцсетях, что вынуждены его прекратить.