Официальная смертность от COVID-19 в Беларуси превысила 2300 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 968 случаев COVID-19 (на 18 меньше по сравнению с предыдущим днем), скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией (+1). Из больниц выписано 845 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 329 258, умерло 2304 пациента с коронавирусом, выздоровело — 319 601.

За минувшие сутки выполнено 7809 тестов на коронавирус (днем ранее — 9429, двумя днями ранее — 18 850). Всего с начала эпидемии проведено 5 460 932 теста.