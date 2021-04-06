Официальная смертность от COVID-19 в Беларуси превысила 2300 человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 968 случаев COVID-19 (на 18 меньше по сравнению с предыдущим днем), скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией (+1). Из больниц выписано 845 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 329 258, умерло 2304 пациента с коронавирусом, выздоровело — 319 601.

За минувшие сутки выполнено 7809 тестов на коронавирус (днем ранее — 9429, двумя днями ранее — 18 850). Всего с начала эпидемии проведено 5 460 932 теста.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 коронавирус в Беларуси

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