Осужденную журналистку Чульцову поставили на профучет как склонную к экстремизму

Осужденная журналистка «Белсата» Дарья Чульцова поставлена на профилактический учет как склонная к экстремизму, сообщил телеканал.

В конце марта стало известно, что на учет в жодинском СИЗО была поставлена ее коллега Катерина Андреева.

Супруг Андреевой Игорь Ильяш сообщил тогда в соцсетях: «Профилактический учет означает, что теперь она находится на особом контроле у администрации тюрьмы. В частности, на дверях у нее теперь будет висеть коричневая карточка — так помечаются камеры, где есть "склонные к экстремизму". В самой камере для Кати определено особое место, где она обязана находиться в тот момент, когда заходит надзиратель. Также ее теперь периодически будут вызывать на профилактические беседы. При отправке в колонию "экстремистский" статус за ней будет сохранен. Кстати, в учетной карточке Кати есть пометка — "змагарка". То есть политический характер ее дела никто не скрывает».

«Никаких оснований (даже формальных) для этого не было. Известно, что Дарью Чульцову тоже хотят поставить на профилактический учет. Тот факт, что "склонность к экстремизму" одновременно разглядели и у Кати, и у Даши, позволяет предположить, что это решение принималось не на уровне местной администрации. Инструкция по поводу политических пришла сверху», — подчеркнул Ильяш.

Осужденных на два года лишения свободы журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову перевели в СИЗО Жодино 16 марта. Во время и после суда они находились в СИЗО № 1 в Минске.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» (двор на улице Червякова в Минске).