Бабарико отказался давать показания в суде

6 апреля на процессе по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» допросили Виктора Бабарико, единственного из восьми фигурантов, не признавшего вину.

Источник: t.me/viktarbabarykaofficial

Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано, и отказался давать показания, передает TUT.by .

Виктор Бабарико вспомнил ход предвыборной кампании, где его считали главным соперником Александра Лукашенко, отметил, что банк много раз проходил проверки внутренние и внешние. Он считает, что бывшие коллеги его оговорили под давлением в СИЗО КГБ.

Бабарико утверждает, что невиновен, никогда не брал взяток. При этом он сомневается в объективности суда, видит давление властей.

«Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах. - ред.). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — сказал бывший банкир.

В зале начали громко хлопать, некоторые плакали. Судья пригрозил удалить всех из зала.

Далее Бабарико отказался отвечать на вопросы.