Стачком «Беларуськалия» вновь призвал Yara разорвать контракт с предприятием

/ Экономика
Просмотров: 8

Стачком «Беларуськалия» вновь призывает руководителя норвежской компании Yara разорвать контракт с белорусским предприятием. Как сообщил телеграм-канал стачкома, об этом говорится в открытом письме генеральному директору Yara Свейну Тору Холшеру.

В письме представители стачкома еще раз указали на «массовые репрессии в отношении рабочих, а также на ложь со стороны руководства "Беларуськалия" и независимого профсоюза», передает БелаПАН.

«Уважаемый Свейн Тор Холшер, мы благодарны вам за то, что после нашего обращения в сентябре 2020 года вы вышли с нами на связь и интересуетесь развитием событий. Мы открыто заявляем, что руководство "Беларуськалия" целенаправленно вводит вас в заблуждение, — говорится в письме. — На работников, находящихся в поистине независимых профсоюзах, идет систематическое давление, а тем, кто хочет выйти из провластного профсоюза, просто не подписывают заявления об уходе. За время ваших переговоров сотни наших коллег были подвергнуты репрессиям, арестам, пыткам в тюрьмах, штрафам, увольнениям, некоторые, опасаясь за свою жизнь, вынуждены были бежать из страны. Репрессии продолжаются с неослабевающей силой».

Как отмечает телеграм-канал, позицию стачкома «Беларуськалия» поддерживают офис Светланы Тихановской и Народное антикризисное управление, а также почти 84 000 людей по всему миру, подписавшие петицию к компании Yara.

Ранее генеральный директор Yara International и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Холшер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на "Беларуськалии" уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стачком Беларуськалий Yara International Беларусь-Норвегия Город: Солигорск

Другие материалы на эту тему:

«Людей загнали в шахту». Почему не удалась забастовка на «Беларуськалии»

«Людей загнали в шахту». Почему не удалась забастовка на «Беларуськалии»

Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

«Беларуськалий» дает кровавую руду. Я хотел разбить стену равнодушия»

«Беларуськалий» дает кровавую руду. Я хотел разбить стену равнодушия»

Власти объявили бастующих шахтеров вне закона

Власти объявили бастующих шахтеров вне закона