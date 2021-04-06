Львов отказался закупать 100 минских автобусов

Администрация Львова отказывается от закупки 100 автобусов МАЗ, несмотря на победу белорусского предприятия в тендере, заявил на своей странице в «Фейсбуке» городской голова Андрей Садовой.

Источник: ukraine.mfa.gov.by

Он написал, что предприятие выигрывает тендер, который проводит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), поскольку Беларусь «поддерживает своего производителя». «Они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов», — констатировал Садовой.

«Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно, — отметил городской голова Львова. — Почему? Революция и развитие демократического общества — это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?»

Он обратился к Кабинету министров Украины с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлины на покупку общественного транспорта за рубежом, а также призвал мэров других украинских городов, где проводятся аналогичные тендеры, отдать предпочтение отечественным производителям.

В видеообращении, опубликованном вместе с сообщением в «Фейсбуке», Садовой заявил, что сегодня Украине требуется 30 тысяч единиц общественного транспорта, а это «десятки тысяч новых рабочих мест и миллиарды налогов, которые могут остаться здесь, в Украине».

«Я обращаюсь ко всем мэрам украинских городов. Сегодня вы можете акцептовать соглашения и покупать технику за рубежом, но давайте объединимся и создадим такие условия в нашем государстве, чтобы средства оставались здесь, чтобы люди имели работу здесь, а не выезжали за границу. У нас уже есть позитивные примеры. Мы за последние годы купили украинских автобусов, трамваев, троллейбусов нашего предприятия "Электрон" на полтора миллиарда гривен. И я дальше буду это делать. Если мы не будем покупать свое, о какой поддержке Украины мы тогда можем говорить», — заявил глава Львова.