Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных явлениях.

Фото с сайта ukrinform.ru

По прогнозу синоптиков, 7 апреля ночью и утром местами по юго-востоку ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег. Как отмечается, в отдельных районах — налипание мокрого снега.

 

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Тэги: мокрый снег прогноз погоды

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