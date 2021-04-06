Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности 06.04.2021 / 13:26 / Общество Просмотров: 469 A- A+ Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных явлениях. Фото с сайта ukrinform.ru По прогнозу синоптиков, 7 апреля ночью и утром местами по юго-востоку ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег. Как отмечается, в отдельных районах — налипание мокрого снега. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: мокрый снег прогноз погоды Другие материалы на эту тему: На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы Какая погода будет на День Победы и после него Какой будет зима после аномально теплой осени Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко