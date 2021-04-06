Из-за сильного мокрого снега объявлен желтый уровень опасности

Белгидромет предупредил о неблагоприятных погодных явлениях.

Фото с сайта ukrinform.ru

По прогнозу синоптиков, 7 апреля ночью и утром местами по юго-востоку ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег. Как отмечается, в отдельных районах — налипание мокрого снега.