Против Азербайджана и Сьерра-Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси

В ближайших матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.

Под его руководством белорусы в начале июня проведут две товарищеские игры:

2 июня против Азербайджана;

7 июня против Сьерра-Леоне.

Георгий Кондратьев уже руководил национальной сборной в 2012—2014 годах, также он был одним из помощников Михаила Мархеля.

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы и вышла на Олимпийские игры 2012 года.

Напомним, бывший главный тренер Михаил Мархель ушел в отставку после разгрома, учиненного от бельгийцев .