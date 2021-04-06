Против Азербайджана и Сьерра-Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси

/ Спорт
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В ближайших матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.

Под его руководством белорусы в начале июня проведут две товарищеские игры:

  • 2 июня против Азербайджана;
  • 7 июня против Сьерра-Леоне.

Георгий Кондратьев уже руководил национальной сборной в 2012—2014 годах, также он был одним из помощников Михаила Мархеля.

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы и вышла на Олимпийские игры 2012 года.

Напомним, бывший главный тренер Михаил Мархель ушел в отставку после разгрома, учиненного от бельгийцев

 

 

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Тэги: футбол-сборная Персона: Георгий Кондратьев Михаил Мархель

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