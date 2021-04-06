Против Азербайджана и Сьерра-Леоне: назначен и.о. главкома футбольной сборной Беларуси
В ближайших матчах национальной сборной Беларуси по футболу будет руководить Георгий Кондратьев.
Под его руководством белорусы в начале июня проведут две товарищеские игры:
- 2 июня против Азербайджана;
- 7 июня против Сьерра-Леоне.
Георгий Кондратьев уже
В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы и вышла на Олимпийские игры 2012 года.
Напомним, бывший главный тренер Михаил Мархель ушел