В Осиповичском районе во время марша ракетного дивизиона произошло ЧП

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В Минобороны подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала самоходная пусковая установка.

Фото TUT.by

Как объяснили в ведомстве, во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский солдат-срочник «на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи».

К счастью никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.
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Тэги: ДТП белорусская армия Город: Осиповичи

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