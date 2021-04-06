В Осиповичском районе во время марша ракетного дивизиона произошло ЧП
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В Минобороны подтвердили информацию о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала самоходная пусковая установка.
Как объяснили в ведомстве, во время марша ракетного дивизиона одной из воинских частей на полигон Гожский солдат-срочник «на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи».
К счастью никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.