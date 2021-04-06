Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект указа о базовом счете физлиц

Каждый гражданин Беларуси сможет открыть один базовый счет, цель которого — предоставить бесплатно населению минимальный набор платежных операций. Это предусмотрено проектом указа «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания», вынесенным Национальным банком 6 апреля на общественное обсуждение, которое продлится до 16 апреля на правовом форуме Национального центра правовой информации.

«Появление в линейке банковских продуктов такого продукта, как текущий (расчетный) банковский счет физического лица с базовыми условиями обслуживания (базовый счет), призвано обеспечить предоставление физическим лицам минимального набора бесплатных платежных операций в рамках платежного обслуживания и создать условия, позволяющие физическим лицам минимизировать расходы по наиболее востребованным операциям», — говорится в обосновании к проекту.

На базовый счет будут зачислять зарплату, стипендию, материальную помощь и иные выплаты, предусмотренные законодательством.

В обосновании к документу говорится, что «внедрение базового счета в практику использования расширит возможности потенциального клиента свободно выбирать банк для обслуживания, что приведет к избавлению физических лиц от необходимости открывать счета для получения заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий, в том числе надбавок к стипендиям и материальной помощи обучающимся, в конкретных банках, выбор которых часто зависит не от волеизъявления физического лица, а от экономической заинтересованности организации, осуществляющей выплату».

«Такой подход улучшит защиту законных прав и интересов потребителей платежных услуг в части свободного выбора таких услуг», — подчеркивают разработчики.

Ранее в Беларуси потребители финансовых услуг говорили о так называемом зарплатном рабстве, которое, в частности, означает, что работники обязаны получать зарплату в банке, определенном нанимателем.

Между тем в России в 2019 году был принят закон, установивший административную ответственность за попытки препятствовать работнику самостоятельно выбрать банк, в котором будет открыт зарплатный счет.

Белорусские экономисты считают, что ликвидация «зарплатного рабства» путем внедрения базового счета — более прогрессивный вариант по сравнению с российским путем решения этой проблемы.

«Внедрение базового счета позволит защитить права потребителей финансовых услуг, исключить так называемое зарплатное рабство. Как видим, Нацбанк смог найти не административное, а прогрессивное решение этой проблемы, которое будет способствовать развитию добросовестной конкуренции на рынке банковских услуг», — отметила в комментарии БелаПАН заместитель административного директора Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина.

Схожего мнения придерживаются другие аналитики финансового рынка. «Фактическая отмена «зарплатного рабства» и открытие базовых счетов — хорошая инициатива для рядовых граждан. Реализация этой инициативы Нацбанка будет способствовать развитию конкуренцию в банковском секторе, заставит банки повышать привлекательность своих финансовых продуктов, чтобы физлица приходили именно к ним», — подчеркнул старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.