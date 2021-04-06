Прохлада накрыла страну

Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);

Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%);

Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%);

Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);

Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);

Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%).