Прохлада накрыла страну
Сегодня погоду в республике в основном будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах кратковременные осадки (дождь, мокрый снег).
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
- Брест +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
- Витебск +5..+7°C (вероятность осадков 10-15%);
- Гомель +6..+8°C (вероятность осадков 80-90%);
- Гродно +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев +5..+7°C (вероятность осадков 70-80%);
- Минск +5..+7°C (вероятность осадков 5-10%).