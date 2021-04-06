Переговоров по Донбассу в Минске больше не будет? Украинская сторона не доверяет белорусским властям

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил , что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не будет посещать Минск для непосредственных переговоров и встреч после отмены карантина, поэтому необходимо искать другую площадку.

Как отметил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, «мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске».

Чиновник подчеркнул, что сейчас Беларусь находится под влиянием РФ, а потому доверия к этой стране нет.