Пропала связь с правозащитницей Гацурой-Яворской, организовавшей выставку о борьбе медиков с ковидом

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Уже несколько часов нет связи с правозащитницей Татьяной Гацурой-Яворской, а также ее мужем Владимиром Яворским, сообщил лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Татьяна Гацура-Яворская. Фото: zvyano.by

Гацура-Яворская возглавляет недавно созданное просветительско-социальное общественное объединение «Звено», которое занимается реабилитацией бывших заключенных. Правозащитница инициировала выставку «Машина дышит, а я — нет», посвященную белорусским врачам, борющимся с ковидом.

Выставка открылась 30 марта на event-пространстве «Месца» в доме по ул. Революционной в Минске и должна была завершиться 17 апреля, однако 1 апреля представители санстанции и МЧС заявили о нарушениях и предписали закрыть помещение до их устранения.
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Тэги: задержания активистов Звено Персона: Татьяна Гацура-Яворская

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