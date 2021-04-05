Из минского общежития из-за пожара эвакуировали 150 человек

Вечером 5 апреля в общежитии Колледжа промышленности строительных материалов на улице Гурского в Минске произошел пожар.

Фото: twitter.com/112MINSK

В МЧС информировали, что в 19:03 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в девятиэтажном общежитии по ул. Гурского, 23/1.

Прибыв на место, спасатели увидели дым из окна пятого этажа: там загорелось имущество в комнате на площади 6 кв.м. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Из здания общежития эвакуировали 150 человек, из них 80 детей.

Пожар ликвидировали в 19:25. Причину произошедшего пока не установили.