Белорусские банки заблокировали счета Тихановской, Латушко и Мотолько

В белорусских банках заблокированы счета демократического лидера Светланы Тихановской («Беларусбанк»), руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко («МТБанк») и блогера Антона Мотолько («Альфа-банк», «Приорбанк»).

2 апреля КГБ включил их в перечень лиц, причастных к террористической деятельности на основании обвинения по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет либо пожизненного заключения, либо смертной казни, передает БелаПАН .

О блокировке своих счетов Тихановская, Латушко и Мотолько сообщили в социальных сетях.

Тихановская обратилась в «Беларусбанк», чтобы узнать, по какой причине заблокирован ее счет. Сотрудница банка сообщила, что «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям». В последнее время на этот счет приходила только социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет (223 рубля в месяц), отметила пресс-служба политика.

«Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт», — прокомментировал ситуацию Латушко.

«К банкам никаких претензий нет. Все понимают, что они лишь выполняли предписания вышестоящих госорганов, не более того», — заявил Мотолько.