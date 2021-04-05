Литва отказала Тихановской в переименовании Беларуси
Временная политическая языковая подкомиссия при Государственной комиссии по литовскому языку приняла решение не менять официальное наименование Беларуси.
На минувшей неделе подкомиссия рассмотрела предложение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской закрепить Belarusia в качестве официального наименования Беларуси в литовском языке. Сейчас в Литве соседнюю страну официально называют Baltarusija, также употребляется неофициальное, но широко распространенное наименование Gudija, сообщает новостной портал
Подкомиссия решила не менять нынешнее наименование, поскольку оно «образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка», в отличие от варианта, предложенного Тихановской.
Также было высказано мнение, что в случае необходимости можно придать официальный статус наименованию Gudija.
Вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса со Светланой Тихановской.
12 января пресс-служба МИД Литвы сообщила, что Ландсбергис получил письмо Тихановской, в котором она призвала изменить официальное название Беларуси на форму, «более близкую белорусскому языку». «В письме Светлана Тихановская утверждает, что, уточнив название соседней страны, Литва выразит уважение к ее суверенитету и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа», — говорилось в сообщении.
Ранее в интервью балтийскому информагентству BNS он заявил, что Литва готова рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси в литовском языке, если белорусы об этом попросят.