Литва отказала Тихановской в переименовании Беларуси

Временная политическая языковая подкомиссия при Государственной комиссии по литовскому языку приняла решение не менять официальное наименование Беларуси.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

На минувшей неделе подкомиссия рассмотрела предложение белорусского демократического лидера Светланы Тихановской закрепить Belarusia в качестве официального наименования Беларуси в литовском языке. Сейчас в Литве соседнюю страну официально называют Baltarusija, также употребляется неофициальное, но широко распространенное наименование Gudija, сообщает новостной портал Delfi .

Подкомиссия решила не менять нынешнее наименование, поскольку оно «образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка», в отличие от варианта, предложенного Тихановской.

Также было высказано мнение, что в случае необходимости можно придать официальный статус наименованию Gudija.

Вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса со Светланой Тихановской.

12 января пресс-служба МИД Литвы сообщила, что Ландсбергис получил письмо Тихановской, в котором она призвала изменить официальное название Беларуси на форму, «более близкую белорусскому языку». «В письме Светлана Тихановская утверждает, что, уточнив название соседней страны, Литва выразит уважение к ее суверенитету и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа», — говорилось в сообщении.

Ранее в интервью балтийскому информагентству BNS он заявил, что Литва готова рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси в литовском языке, если белорусы об этом попросят.