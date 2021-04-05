Минздрав запретил продажу «Корвалола» и ряда препаратов в ночное время

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Сформирован перечень спиртосодержащих лекарственных средств, а также комбинированных лекарственных средств, содержащих фенобарбитал, розничная реализация которых не будет осуществляться с 21 часа до 8 часов.

Фото: farmak.by

В Минздраве объяснили это частыми случаями немедицинского применения некоторых лекарственных препаратов.

В перечне 21 наименование лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов, в том числе «Диаротокан», «Диаротокан-плюс», «Трикардин», настойки женьшеня, аралии, календулы, пиона, боярышника, пустырника, валерианы, эхинацеи пурпурной, экстракт «Элеутерококк», успокоительные и сердечные капли.

В перечень также вошли «Диагиперон», муравьиный спирт, «Барбовал», «Рамевал», «Седанол», а также «Корвалол» всех зарегистрированных в стране производителей.
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Тэги: Минздрав корвалол пьянство

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