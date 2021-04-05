Минобразования утвердило график ЦТ
Министерство образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он
График проведения централизованного тестирования:
Белорусский язык — 16 июня;
Русский язык — 18, 19 июня;
Обществоведение — 21 июня;
Математика — 23, 24 июня;
Биология — 26 июня;
Иностранный язык — 28 июня;
Химия — 30 июня;
Физика — 2 июля;
История Беларуси — 4 июля;
География — 6 июля;
Всемирная история (новейшее время) — 8 июля.
Резервные дни проведения централизованного тестирования:
Белорусский и русский языки — 14 и 16 июля;
по остальным предметам — 14 и 18 июля.