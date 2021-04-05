Минобразования утвердило график ЦТ

Министерство образования определилось с графиком централизованного тестирования. Он опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

График проведения централизованного тестирования:

Белорусский язык — 16 июня;

Русский язык — 18, 19 июня;

Обществоведение — 21 июня;

Математика — 23, 24 июня;

Биология — 26 июня;

Иностранный язык — 28 июня;

Химия — 30 июня;

Физика — 2 июля;

История Беларуси — 4 июля;

География — 6 июля;

Всемирная история (новейшее время) — 8 июля.

Резервные дни проведения централизованного тестирования:

Белорусский и русский языки — 14 и 16 июля;

по остальным предметам — 14 и 18 июля.