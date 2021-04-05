Пересылка бандеролей из Беларуси в США и Канаду подорожала в два раза

C 1 апреля существенно изменились тарифы «Белпочты» на пересылку международных почтовых отправлений.

Тарифный рост коснулся некоторых государств дальней дуги — Австралии, Канады, Мексики и США, говорится на сайте предприятия.

Фото belpost.by

Как сообщили Naviny.by на предприятии, повышение связано, прежде всего, с ростом цен на услуги авиаперевозчиков и обработкой пересылки в стране назначения. Многие компании в период пандемии резко сократили авиаперелеты, в этой связи Беларусь утратила льготные тарифы на пересылку. Свою роль в регулировании тарифов сыграл и Всемирный почтовый союз, уточнили в «Белпочте».

Больше всего выросла стоимость пересылки мелких пакетов весом до 2 кг в США и Канаду — в два раза, чуть меньше — в Австралию и Мексику, в другие страны тарифы на аналогичную отправку мелких пакетов, простых международных писем и бандеролей не изменились.

Также увеличилась цена пересылки международных отправлений ускоренной почтой ЕМS.

Обыкновенные посылки, обрабатываемые во вторую очередь, также подорожали, пояснили в «Белпочте». Например, пересылка 1 кг неприоритетных посылок в Соединенные Штаты повысилась на 22,5% и составляет сейчас 48,40 рубля за килограмм (ранее было 39,5 рубля), в Канаду — на 40,6% до 65,05 рубля (было 46,25 рубля).

Последнее повышение почтовых услуг было в мае 2020 года.

На предприятии предупредили: в связи с пандемией коронавируса возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок. Кроме того, перед тем, как посылать почтовый перевод, следует ознакомиться со списком стран, в которые Беларусь осуществляет пересылку.

«При возобновлении (приостановке) транспортного сообщения для перевозки почты перечень стран будет изменяться», — отметили в «Белпочте».

Также на предприятии сообщили, что с 5 апреля в среднем на 5% повысились тарифы на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1 класс», внутренней ускоренной почты, посылок.

Тарифы на услуги по пересылке почтовых карточек, писем, бандеролей внутри нашей страны, простые и заказные письма в электронной форме, пересылаемые через Национальную почтовую электронную систему, сохранились.