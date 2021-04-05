По официальным данным в Беларуси сокращается число зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 986 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 723 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 несколько дней подряд снижается: 4 апреля было зарегистрировано 1.239 заболевших, 3 апреля — 1.371, днем ранее — 1.651. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 328.290, умерло 2.294 пациента с коронавирусом, выздоровело — 318.756.

За минувшие сутки выполнено 9.429 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.850). Всего с начала эпидемии проведено 5.453.123 теста.

Читайте также: