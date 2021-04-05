БКК договорилась о повышении цены на поставку удобрений в Индию

Белорусская калийная компания (БКК) договорилась о повышении цены на поставку калийных удобрений в Индию.

Фото с сайта «Беларуськалия»

Как сообщает пресс-служба компании, «в рамках сложившего тесного взаимодействия между БКК и крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений, компанией IPL, 5 апреля была установлена новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок — 280 долларов за тонну на условиях CFR».

Это на 33 доллара больше договорной цены в январе текущего года, подчеркнули в БКК.

«Достигнутое соглашение является очередным шагом в гармоничном и планомерном развитии как индийского, так и мирового рынка калия», — говорится в сообщении белорусской компании.

Как отметила пресс-служба БКК, достижение договоренности «стало возможным благодаря взвешенному подходу к ведению бизнеса и общему стремлению к сбалансированному и разумному развитию калийного рынка, который демонстрируют участники соглашения».

БКК поблагодарила компанию IPL, назвав ее своим стратегическим партнером в Индии и отметив, что «очень высоко ценит тот уровень взаимного доверия и уважения, который связывает обе компании на протяжении многих лет».

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы работы осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.