Доллар подскочил на торгах 5 апреля

/ Экономика
Просмотров: 316

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились сегодняшние торги.

Из трех основных иностранных валют выросли две. Доллар поднялся на 0,0164 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,6552 белорусского рубля.

Вырос и евро. Плюс составил 0,0082 пункта — 3,1171 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня упал на 0,00007 пункта — 3,4675 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»