Лукашенко поставил задачу новому министру информации, как вести себя на войне

Александр Лукашенко прогнозирует ухудшение информационного противостояния в Беларуси. Об этом он заявил 5 апреля, назначая Владимира Перцова новым министром информации.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в связи с этим тщательно подбираются люди на должности, где необходимо «заниматься противодействием». «Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного», — заявил он.

Лукашенко также отметил, что хорошо знает Перцова, и его кандидатура рассматривалась на разные должности, но «они были чиновничьи». «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика», — заявил он.

Министерская должность, по мнению Лукашенко, «немножко подальше от этого кипящего котла», и там «есть хорошая практическая составляющая — подчиненные субъекты хозяйствования». «Это будет какая-то отдушина на первых порах», — сказал он.

Перцов сменил Игоря Луцкого, который возглавлял Министерство информации с июня 2020 года и назначен заместителем главы Администрации президента.