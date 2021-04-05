Лукашенко поставил задачу новому министру информации, как вести себя на войне

/ Общество
Просмотров: 439

Александр Лукашенко прогнозирует ухудшение информационного противостояния в Беларуси. Об этом он заявил 5 апреля, назначая Владимира Перцова новым министром информации.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в связи с этим тщательно подбираются люди на должности, где необходимо «заниматься противодействием». «Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного», — заявил он.

Лукашенко также отметил, что хорошо знает Перцова, и его кандидатура рассматривалась на разные должности, но «они были чиновничьи». «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика», — заявил он.

Министерская должность, по мнению Лукашенко, «немножко подальше от этого кипящего котла», и там «есть хорошая практическая составляющая — подчиненные субъекты хозяйствования». «Это будет какая-то отдушина на первых порах», — сказал он.

Перцов сменил Игоря Луцкого, который возглавлял Министерство информации с июня 2020 года и  назначен заместителем главы Администрации президента.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: информационная война Мининформ пропаганда Персона: Александр Лукашенко Владимир Перцов

Другие материалы на эту тему:

Телевизор есть почти в каждом доме. Но не в каждом телевизоре есть БТ

Телевизор есть почти в каждом доме. Но не в каждом телевизоре есть БТ

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Вашингтонский бунт. Лукашенко получил рождественский подарок от Трампа

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Что общего у Карпенкова и Финберга

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Что общего у Карпенкова и Финберга

Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения

Бес попутал? Игуменья Гавриила попросила прощения