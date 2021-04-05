Могилевчанина признали виновным в оскорблении трех милиционеров и наказали «химией»

В Могилеве суд отправил местного жителя на два года в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление трех милиционеров и обязал его выплатить потерпевшим 2850 рублей компенсации морального вреда.

36-летнего Ивану Киву судья Ленинского райсуда Татьяна Рахманенко признала виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК).

Согласно материалам дела в сентябре 2020 года Кива резко прокомментировал фотографию с сотрудниками могилевской милиции, опубликованную в группе «Народный патруль Могилева», которая существовала в социальной сети «ВКонтакте».

Против могилевчанина возбудили уголовное дело, а трое сотрудников посчитали высказывание обвиняемого оскорбительным и свои моральные страдания оценили в 13 тысяч рублей.

Обвиняемый настаивал в суде, что его комментарий не касался милиционеров, которые признаны потерпевшими.

Тем не менее, судья постановила, что Кива должен выплатить сотрудникам милиции Станиславу Беленкову и Егору Шведину по 1 тысяче рублей, а Владиславу Крылову — 850 рублей компенсации морального вреда.

Это второй обвинительный приговор за оскорбительное высказывание о сотрудниках милиции, размещенное в группе «Народный патруль Могилева». В январе два года «домашней химии» присудили 31-летнему могилевчанину Игорю Митенкову. Также его обязали выплатить потерпевшему милиционеру Александру Киркалову 1 тысячу рублей компенсации морального вреда.