Могилевчанина признали виновным в оскорблении трех милиционеров и наказали «химией»

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В Могилеве суд отправил местного жителя на два года в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление трех милиционеров и обязал его выплатить потерпевшим 2850 рублей компенсации морального вреда.

36-летнего Ивану Киву судья Ленинского райсуда Татьяна Рахманенко признала виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК).

Согласно материалам дела в сентябре 2020 года Кива резко прокомментировал фотографию с сотрудниками могилевской милиции, опубликованную в группе «Народный патруль Могилева», которая существовала в социальной сети «ВКонтакте».

Против могилевчанина возбудили уголовное дело, а трое сотрудников посчитали высказывание обвиняемого оскорбительным и свои моральные страдания оценили в 13 тысяч рублей.

Обвиняемый настаивал в суде, что его комментарий не касался милиционеров, которые признаны потерпевшими.

Тем не менее, судья постановила, что Кива должен выплатить сотрудникам милиции Станиславу Беленкову и Егору Шведину по 1 тысяче рублей, а Владиславу Крылову — 850 рублей компенсации морального вреда.

Это второй обвинительный приговор за оскорбительное высказывание о сотрудниках милиции, размещенное в группе «Народный патруль Могилева». В январе два года «домашней химии» присудили 31-летнему могилевчанину Игорю Митенкову. Также его обязали выплатить потерпевшему милиционеру Александру Киркалову 1 тысячу рублей компенсации морального вреда.

 

 

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Тэги: оскорбление политический приговор Персона: Иван Кива Станислав Беленков Егор Шведин Владислав Крылов Татьяна Рахманенко Город: Могилев

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