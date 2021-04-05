Глава Минэнерго: поставка свежего ядерного топлива и физический пуск второго блока БелАЭС запланированы на 2021 год

Поставка свежего ядерного топлива и физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС запланированы на 2021 год, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью, вышедшем в воскресном эфире, 4 апреля, телеканала «Беларусь 1».

«Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, — сообщил чиновник. — В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска».

По словам министра, на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого «проводятся соответствующие испытания и регламентные работы». На данный момент выполнены 309 из 394 запланированных испытаний.

«Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток», — сказал он.

Как сообщалось, посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете», полная версия которого была опубликована 2 апреля, сказал, что в ближайшее время комиссия примет в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС.

«Второй блок мы рассчитываем запустить [в промышленную эксплуатацию] в июле 2022 года. Тогда станция мощностью 2.400 мегаватт заработает на полную мощность. Для нас это важно, это почти 30% нашей электрогенерации», — добавил дипломат.

30 ноября 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 447, который предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.