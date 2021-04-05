Глава Минэнерго: поставка свежего ядерного топлива и физический пуск второго блока БелАЭС запланированы на 2021 год

/ Экономика
Просмотров: 66

Поставка свежего ядерного топлива и физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС запланированы на 2021 год, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич в интервью, вышедшем в воскресном эфире, 4 апреля, телеканала «Беларусь 1».

«Общая готовность второго энергоблока оценивается в 80%, — сообщил чиновник. — В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок. Также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу так называемой холодно-горячей обкатки реакторной установки. Начало будет обеспечено проведением гидроиспытаний и циркуляционной промывки. В дальнейшем в течение 2021 года планируется также поставка свежего ядерного топлива на второй энергоблок, загрузка его в активную зону реактора и, соответственно, начало и проведение физического пуска».

По словам министра, на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого «проводятся соответствующие испытания и регламентные работы». На данный момент выполнены 309 из 394 запланированных испытаний.

«Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток», — сказал он.

Как сообщалось, посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью «Российской газете», полная версия которого была опубликована 2 апреля, сказал, что в ближайшее время комиссия примет в промышленную эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС.

«Второй блок мы рассчитываем запустить [в промышленную эксплуатацию] в июле 2022 года. Тогда станция мощностью 2.400 мегаватт заработает на полную мощность. Для нас это важно, это почти 30% нашей электрогенерации», — добавил дипломат.

30 ноября 2020 года Александр Лукашенко подписал указ № 447, который предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Персона: Виктор Каранкевич

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество