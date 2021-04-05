Лукашенко уволил министра информации Луцкого

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В Беларуси сегодня появится новый министр информации.

Как сообщает «Пул первого», в понедельник, 5 апреля, Александр Лукашенко назначит нового министра информации.

Игорь Луцкий получил портфель министра 4 июня минувшего года.

Именно при Луцком портал tut.by был лишен статуса СМИ. Кроме того, по требованию Мининформа были заблокированы сайты Naviny.by, nn.by (разблокирован после устранения нарушений), belsat.eu, kyky.org, mediazona.by и других медиа. 

Во время работы Луцкого министром были разработаны и приняты в первом чтении поправки в законодательство, регулирующее работу средств массовой информации. В частности, расширены основания для отказа в госрегистрации СМИ, вынесения письменного предупреждения и ограничения доступа к интернет-ресурсу. Мининформ получил право наряду с судом принимать решения о прекращении выпуска СМИ и ограничении доступа к интернет-ресурсу.

Владимир Перцов родился в 1974 году в Витебске. Окончил Витебский госуниверситет и Академию управления при президенте. С 1993 года работал на телевидении: вел программы в Витебской студии телевидения, позже — ток-шоу «Будни» на Первом национальном телеканале. В 1998 году возглавил первую витебскую FM-радиостанцию «Радио Витебск». С 2002 года — председатель и директор Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008-го по 2010 год возглавлял дирекцию телеканала «РТР-Беларусь» на «Столичном телевидении».
 

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Тэги: Мининформ кадровая политика Персона: Игорь Луцкий Александр Лукашенко

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