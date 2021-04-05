Доллар серьезно растет на открытии первых на неделе биржевых торгах

/ Экономика
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Американская валюта существенно укрепляет свои позиции на открытии торгов в понедельник, 5 апреля.

Фото pixabay.com

Три основные иностранные валюты по данным на 10:30 демонстрируют следующие показатели:

  • доллар — 2,6507 белорусского рубля (+0,0119 пункта);
  • евро — 3,1096 белорусского рубля (+0,0007 пункта);
  • российский рубль — 3,4595 белорусского рубля за 100 российских (-0,0087 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Тэги: валюта

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