Отец Александры Герасимени об обыске: вновь понял, какая царит абсурдность и грязь в стране

Отец трехкратной призерки Олимпийских игр, руководителя Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени прокомментировал ситуацию вокруг уголовного дела .

По словам Виктора Герасимени, в семье ожидали, что в их дом придут с обыском правоохранители: «По большому счету, после того, как на Сашу завели уголовное дело, на 100% был уверен, что придут. Так что, можно сказать, ждал».

Он подчеркнул , что дома нет ни оружия, ни наркотиков, а поэтому «не видел смысла жить и бояться. Страха нет».

Отец знаменитой пловчихи заявил, что в связи со сложившейся ситуацией «в очередной раз понял, какая царит абсурдность и грязь в стране».

«Когда уголовное дело завели на Светлану Тихановскую, мы поняли, что рано или поздно доберутся и до Саши. Ну что, волосы на себе сейчас рвать? Да, случилось, да, неприятно. Но мы же не маленькие дети, понимали, что месть со стороны властей так или иначе будет», — подчеркнул он.

Виктор говорит, что полностью поддерживает дочь, потому что «она действительно на правильном пути. Она большая молодец, я ее полностью поддерживаю. Даже вопросов не возникает, хорошо она поступает или нет».

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