США не оставят Украину в случае новой войны с Россией

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По итогам разговора президентов США и Украины официальный Киев демонстрирует оптимизм.

Иллюстрация pixabay.com

Позитив выражает и американская администрация. В частности, в пресс-службе Белого дома отметили, что «президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Более того, Байден назвал Украину «стратегическим партнером» и поддержал его усилия «по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины».

 

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Тэги: США-Украина

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