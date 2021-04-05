Сильный ветер разбавит теплую погоду

/ Общество
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В первый день новой рабочей недели погоду на территории республики продолжит определять область повышенного атмосферного давления.

Robert Hoetink / Shutterstock.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь во второй половине дня на северо-западе.

Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +11..+13°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Витебск +8..+10°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Гомель +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Могилев +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды

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