Сильный ветер разбавит теплую погоду
В первый день новой рабочей недели погоду на территории республики продолжит определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь во второй половине дня на северо-западе.
Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +11..+13°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
- Витебск +8..+10°C (ветер порывами до 15-18 м/с);
- Гомель +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 15-20 м/с);
- Могилев +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с).