Сильный ветер разбавит теплую погоду

В первый день новой рабочей недели погоду на территории республики продолжит определять область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки возможны лишь во второй половине дня на северо-западе.

Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +11..+13°C (ветер порывами до 15-18 м/с);

Витебск +8..+10°C (ветер порывами до 15-18 м/с);

Гомель +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +10..+12°C (ветер порывами до 15-20 м/с);

Могилев +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с);

Минск +8..+10°C (ветер порывами до 14 м/с).