Бабарико впервые даст показания по своему уголовному делу

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка», бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на этой неделе впервые даст показания по своему делу, сообщил телеграм-канал экс-банкира.

«Виктор Бабарико не давал показаний во время следственных действий и не признал свою вину», — поясняется в сообщении.

Процесс в Верховном суде должен возобновиться 5 апреля, допрос Бабарико может состояться на следующий день.

Ранее Верховный суд определил, что Бабарико будут допрашивать последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым. Суд также не разрешил Бабарико обратиться с заявлением до начала допросов.

23 марта экс-банкир заявил отвод суду, но ходатайство не было удовлетворено.

Процесс по делу «Белгазпромбанка», который до ухода в политику возглавлял Бабарико, начался 17 февраля в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест».

Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Представители негосударственных СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу 4 февраля. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми по делу «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико вину не признал и на сделку со следствием не пошел.

Дело было возбуждено летом прошлого года, через месяц после того как Бабарико объявил об участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления «Белгазпромбанка». 11 июня 2020 года в головном офисе банка прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня задержали Бабарико. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).