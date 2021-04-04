Официальное число умерших в Беларуси от COVID-19 приближается к 2300

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.239 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.384 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 3 апреля был зарегистрирован 1.371 заболевший, днем ранее — 1.651. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 327.304, умерло 2.285 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 318.033.

За минувшие сутки выполнено 18.850 тестов на коронавирус (днем ранее — 18.277). Всего с начала эпидемии проведено 5.443.694 теста.

Накануне Минздрав обновил перечень стран, после возвращения из которых из-за пандемии COVID-19 необходимо находиться в самоизоляции в течение 10 дней. Из перечня исключаются три страны, ранее входившие в него: Израиль, Португалия и Доминиканская Республика.

Наряду с этим с указанной даты в перечень вновь вносится ранее исключенная оттуда Норвегия.

Таким образом, в белорусском списке эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 государств сейчас 143 страны, среди которых соседние Латвия, Литва, Польша и Украина (России в нем нет).