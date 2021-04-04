Что случилось с валютой
На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Эта пятерка добавила:
- евро — 0,0146 пункта (с 3,0943 до 3,1089 белорусского рубля);
- доллар — 0,0126 пункта (с 2,6262 до 2,6388 белорусского рубля);
- российский рубль — на 0,0032 пункта (с 3,465 до 3,4682 белорусского рубля за 100 российских).
- злотый — 0,0734 пункта (с 6,6824 до 6,7558 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна — 0,0488 пункта (с 9,3876 до 9,4364 белорусского рубля за 100 гривен).
В свою очередь две валюты потеряли:
Март эти валюты отработали следующим образом:
- евро -0,0873 пункта;
- доллар +0,0174 пункта;
- российский рубль -0,0334 пункта;
- злотый +0,3943 пункта;
- гривна +0,0945 пункта.
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