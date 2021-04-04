Что случилось с валютой

/ Экономика
Просмотров: 1

На прошедшей рабочей неделе (29 марта — 2 апреля) на Белорусской валютно-фондовой бирже был зафиксирован рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Эта пятерка добавила:

  • евро — 0,0146 пункта (с 3,0943 до 3,1089 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0126 пункта (с 2,6262 до 2,6388 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0032 пункта (с 3,465 до 3,4682 белорусского рубля за 100 российских).
  • злотый — 0,0734 пункта (с 6,6824 до 6,7558 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,0488 пункта (с 9,3876 до 9,4364 белорусского рубля за 100 гривен).

В свою очередь две валюты потеряли:

Март эти валюты отработали следующим образом:

  • евро -0,0873 пункта;
  • доллар +0,0174 пункта;
  • российский рубль -0,0334 пункта;
  • злотый +0,3943 пункта;
  • гривна +0,0945 пункта.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Почему резко падает рубль

Почему резко падает рубль

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»