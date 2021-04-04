Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта).
Пор прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:
- Брест +7..+9°C;
- Витебск +5..+7°C;
- Гомель +7..+9°C;
- Гродно +7..+9°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +5..+7°C.