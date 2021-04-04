Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
Просмотров: 65

Сегодня днем большая часть территории республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления (лишь на юго-востоке сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта).

Фото pixabay.com

Пор прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых юго-восточных районах выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +7..+9°C;
  • Витебск +5..+7°C;
  • Гомель +7..+9°C;
  • Гродно +7..+9°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +5..+7°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко