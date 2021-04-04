Где ГАИ расставила ловушки
Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.
Кроме работы экипажей ДПС, которые будут нести службу в том числе и в автомобилях «гражданской окраски», на дорогах установлены мобильные датчики контроля скорости.
В частности они будут находиться в Гродненской области в следующих местах:
- дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);
- дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);
- дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
- дорога Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж (в Кореличском районе).
В столице следует следить за скоростью на данных участках дорог:
- улица Орловская, 80;
- проспект Независимости, 99;
- 41-й километр МКАД;
- проспект Партизанский, 147;
- Игуменский тракт, 30;
- проспект Дзержинского, 3б;
- проспект Независтмости, 156.