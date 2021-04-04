Где ГАИ расставила ловушки

Сотрудники Госавтоинспекции продолжат вести борьбу с одним из главных нарушением ПДД — превышением установленных скоростных режимов.

Кроме работы экипажей ДПС, которые будут нести службу в том числе и в автомобилях «гражданской окраски», на дорогах установлены мобильные датчики контроля скорости.

В частности они будут находиться в Гродненской области в следующих местах:

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Литвы (в Гродненском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);

дорога Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж (в Кореличском районе).

В столице следует следить за скоростью на данных участках дорог:

улица Орловская, 80;

проспект Независимости, 99;

41-й километр МКАД;

проспект Партизанский, 147;

Игуменский тракт, 30;

проспект Дзержинского, 3б;

проспект Независтмости, 156.