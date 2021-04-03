Семилетний мальчик попал под такси на улице Маневича в Минске
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Семилетний мальчик попал под машину во дворе жилого дома по улице Маневича на северо-востоке Минска.
Инцидент случился около шести часов вечера 3 апреля. Водитель «Яндекс.Такси» двигался по прилегающей территории дома № 4 по улице Маневича, когда из-за угла неожиданно выбежал ребенок.
Водитель экстренно затормозил, однако наезда избежать не удалось.
Мальчик получил травму ноги и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка,