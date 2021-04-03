Роснедра: запасов нефти в России хватит на 58 лет

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При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

По его словам, рентабельных запасов, «в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет».

«Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться», — подчеркнул Киселев.

В то же время, запасами газа «при любых сценариях развития экономики» Россия обеспечена более чем на 60 лет, отметил глава Роснедр.
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Тэги: российская нефть добыча нефти Роснедра Персона: Евгений А. Киселев

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