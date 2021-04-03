ОАЦ может получить право выключать интернет

Оперативно-аналитический центр могут наделить правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и средств электросвязи.

Это предусмотрено проектом поправок в закон «Об электросвязи». Документ был принят 2 апреля в первом чтении Палатой представителе.

Новый закон устанавливает, что невыполнение операторами электросвязи требований ОАЦ признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи.

«Также определяется, что приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий», — отмечает пресс-служба Палаты представителей.