COVID-19. За сутки в Беларуси 1371 новый случай и девять смертей

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1371 случай COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1423 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки снизилось — 2 апреля был зарегистрирован 1651 заболевший. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев, напоминает БелаПАН .

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 326 065, умерло 2276 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 316 649.

За минувшие сутки выполнено 18 277 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 062). Всего с начала эпидемии проведено 5 424 844 теста.