COVID-19. За сутки в Беларуси 1371 новый случай и девять смертей

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрирован 1371 случай COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1423 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки снизилось — 2 апреля был зарегистрирован 1651 заболевший. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев, напоминает БелаПАН.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 326 065, умерло 2276 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 316 649.

За минувшие сутки выполнено 18 277 тестов на коронавирус (днем ранее — 18 062). Всего с начала эпидемии проведено 5 424 844 теста.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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