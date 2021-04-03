Бабушка и внук погибли на пожаре в Пуховичском районе
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58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре, случившимся рано утром в деревне Зазерка Пуховичского района.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило спасателя около 6 утра.
Как сообщает Следственный комитет, возгорание заметил сосед, он разбил окно в доме и вынес четырехлетнюю девочку.
Тела маленького мальчика и его бабушки обнаружили спасатели в ходе ликвидации пожара.
На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и эксперты.
Проверку по факту гибели людей проводит Пуховичский РОСК.