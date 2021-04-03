Бабушка и внук погибли на пожаре в Пуховичском районе

58-летняя женщина и ее полуторагодовалый внук погибли на пожаре, случившимся рано утром в деревне Зазерка Пуховичского района.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило спасателя около 6 утра.

Как сообщает Следственный комитет, возгорание заметил сосед, он разбил окно в доме и вынес четырехлетнюю девочку.

Тела маленького мальчика и его бабушки обнаружили спасатели в ходе ликвидации пожара.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Проверку по факту гибели людей проводит Пуховичский РОСК.